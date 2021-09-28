Появились подробности ДТП на Николаевщине, в котором погибли четыре человека

Фото: Нацполиция

Стали известны новые подробности жуткого ДТП на Николаевщине, которое произошло 27 сентября и в результате которого погибли четыре человека, а шестеро - пострадали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что микроавтобус задел фуру, которая ехала во встречном направлении. Удар был таким сильным, что первое авто выбросило на обочину, где стоял "КамАЗ" с прицепом.

Главный врач Николаевской больницы Александр Демьянов рассказывает, что один пострадавший получил травму челюстно-лицевой зоны, два других - сотрясение головного мозга, у еще двух диагностировали перелом костей голеней. Шестой травмированный получил сотрясение головного мозга и ушиб плечевого сустава.

Два человека с легкими травмами будут находиться дома на амбулаторном лечении, в больнице остались четверо. Они говорят, что в маршрутке возвращались с работы домой - работают на полях, собирая овощи. Работодатель предоставлял транспорт для поездки домой, в тот роковой день за ними приехал другой водитель. Якобы он спешил домой, что повлияло на скорость движения.

"Он "летел" очень быстро, он очень ехал быстро. Женщина звонила еще на поле, надо было домой ехать и он так..."- рассказала пострадавшая Светлана.

Скорость, с которой двигался микроавтобус, будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что в результате ДТП на Николаевщине 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте. Еще семеро пассажиров микроавтобуса в возрасте от 29 до 47 лет получили телесные повреждения.