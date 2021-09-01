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01 вересня 2021, 09:06 202

У Миколаєві не пропускали "швидку" з хлопчиком, у якого зупинилося серце

01 вересня 2021, 09:06 202
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Фото: з відкритих джерел
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Миколаївські патрульні супроводили автомобіль швидкої допомоги, у якому знаходився 10-річний хлопчик у критичному стані

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Миколаївської області.

Так, перебуваючи на патрулюванні, правоохоронці звернули увагу на карету швидкої, яка рухалась з увімкненими спецсигналами. Проте водії не поспішали надавати їй перевагу в русі.

Тоді ж патрульні, увімкнувши спецсигнали, миттю супроводили автомобіль до дитячої лікарні, де на пацієнта вже чекала медики.

Хлопчик перебував у критичному стані, а дорогою до лікарні в дитини сталася зупинка серця. На щастя, поруч були професійні лікарі, яким вдалося його реанімувати", - розповіли патрульні.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині троє чоловіків викрали та побили хлопця. У селі Березнегувате 17-річного хлопця вистежили троє місцевих жителів, схопили, силоміць посадили до багажного відділення автомобіля "ВАЗ-2106", після чого вивезли за місто та побили.

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