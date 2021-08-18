На Миколаївщині троє чоловіків викрали та побили хлопця
У селі Березнегувате 17-річного хлопця вистежили троє місцевих жителів, схопили, силоміць посадили до багажного відділення автомобіля "ВАЗ-2106", після чого вивезли за місто та побили
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Миколаївської області.
Попередньо відомо, що конфлікт між ними стався через особисті неприязні стосунки.
Правоохоронці встановили особи зловмисників та їхнє місцеперебування. Ними виявились мешканці сусіднього населеного пункту.
Усім трьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні злочину. Слідство триває.
Раніше повідомлялося, що на Черкащині викрали 6-річну дитину.
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