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18 серпня 2021, 12:42 165

На Миколаївщині троє чоловіків викрали та побили хлопця

18 серпня 2021, 12:42 165
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Фото з відкритих джерел
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У селі Березнегувате 17-річного хлопця вистежили троє місцевих жителів, схопили, силоміць посадили до багажного відділення автомобіля "ВАЗ-2106", після чого вивезли за місто та побили

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Миколаївської області.

Попередньо відомо, що конфлікт між ними стався через особисті неприязні стосунки.

Правоохоронці встановили особи зловмисників та їхнє місцеперебування. Ними виявились мешканці сусіднього населеного пункту.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні злочину. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині викрали 6-річну дитину.

Україна Миколаїв Миколаївська область кримінал поліція

 
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