В Николаеве не пропускали "скорую" с мальчиком, у которого остановилось сердце

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Николаевской области.

Так, находясь на патрулировании, стражи порядка обратили внимание на карету скорой, которая двигалась с включенными спецсигналами. Однако водители не спешили отдавать ей преимущество в движении.

Тогда же патрульные, включив спецсигналы, мигом сопроводили автомобиль до больницы, где пациента уже ждала медики.

Мальчик находился в критическом состоянии, а по дороге в больницу у ребенка произошла остановка сердца. К счастью, рядом были профессиональные врачи, которым удалось его реанимировать", - рассказали патрульные.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине трое мужчин похитили и избили парня. В селе Березнеговатое 17-летнего парня выследили трое местных жителей схватили, насильно посадили в багажное отделение автомобиля "ВАЗ-2106", после чего вывезли за город и избили.