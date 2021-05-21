У Святошинському районі столиці підстрелили чоловіка

Фото з відкритих джерел

У ніч на п'ятницю, 21 травня, в Святошинському районі Києві на вулиці Верховинній сталася стрілянина, в результаті якої хлопцеві прострелили ногу

Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.

Чоловіка, який відкрив вогонь, затримали правоохоронці. Постраждалого хлопця медики госпіталізували до лікарні. Судячи з відео, поранений в момент госпіталізації ще перебував у свідомості.

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області внаслідок стрілянини постраждали дві людини - конфлікт стався між двома компаніями чоловіків.