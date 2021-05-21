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21 травня 2021, 10:42 780

У Святошинському районі столиці підстрелили чоловіка

21 травня 2021, 10:42 780
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Фото з відкритих джерел
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У ніч на п'ятницю, 21 травня, в Святошинському районі Києві на вулиці Верховинній сталася стрілянина, в результаті якої хлопцеві прострелили ногу

Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.

Чоловіка, який відкрив вогонь, затримали правоохоронці. Постраждалого хлопця медики госпіталізували до лікарні. Судячи з відео, поранений в момент госпіталізації ще перебував у свідомості.

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області внаслідок стрілянини постраждали дві людини - конфлікт стався між двома компаніями чоловіків.

Україна кримінал стрілянина Київ поліція

 
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