На Миколаївщині депутат ОТГ застосував зброю проти місцевих жителів

Поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження

Фото: з відкритих джерел

Поліція Миколаївської області розслідує конфлікт, який виник між місцевими жителями та депутатом ОТГ, в результаті якого останній застосував зброю та поранив одного із мешканців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Правоохоронці встановили, що подія сталась поблизу залізничного переїзду, розташованого неподалік селища Бандурка Первомайського району, де у 46-річного депутата однієї з ОТГ виник конфлікт із чотирма місцевими жителями через його зауваження за спиляне дерево", - йдеться у повідомленні.

Під час сутички, захищаючись, депутат дістав пістолет травматичної дії та вистрілив, влучивши в одного з чоловіків.

За цим фактом відділення дізнання здійснює досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Пістолет поліцейські вилучили. Нині у справі призначено судово-медичну експертизу, за результатами якої ухвалюватимуть подальші процесуальні рішення.

Нагадаємо, чиновник Миколаївської ОДА влаштував перегони з патрульними і пропонував їм хабар.