На Николаевщине депутат ОТГ применил оружие против местных жителей

Полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство

Фото: из открытых источников

Полиция Николаевской области расследует конфликт, который возник между местными жителями и депутатом ОТГ, в результате которого последний применил оружие и ранил одного из жителей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.

Правоохранители установили, что происшествие произошло возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка Первомайского района, где в 46-летнего депутата одного из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания за спиленное дерево", - говорится в сообщении.

Во время схватки, защищаясь, депутат достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин.

По данному факту отделение дознания осуществляет досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Пистолет полицейские изъяли. В настоящее время по делу назначены судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Напомним, чиновник Николаевской ОГА устроил гонки с патрульными и предлагал им взятку.