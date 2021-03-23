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23 марта 2021, 13:19 92

На Николаевщине депутат ОТГ применил оружие против местных жителей

23 марта 2021, 13:19 92
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Полиция открыла уголовное производство
Полиция открыла уголовное производство
Фото: из открытых источников
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Полиция Николаевской области расследует конфликт, который возник между местными жителями и депутатом ОТГ, в результате которого последний применил оружие и ранил одного из жителей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.

Правоохранители установили, что происшествие произошло возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка Первомайского района, где в 46-летнего депутата одного из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания за спиленное дерево", - говорится в сообщении.

Во время схватки, защищаясь, депутат достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин.

По данному факту отделение дознания осуществляет досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Пистолет полицейские изъяли. В настоящее время по делу назначены судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Напомним, чиновник Николаевской ОГА устроил гонки с патрульными и предлагал им взятку.

Николаевская ОГА ОТГ оружие уголовное дело конфликт депутат

 
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