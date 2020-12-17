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17 грудня 2020, 14:16 41

У Миколаївській облраді створено 5 фракцій

17 грудня 2020, 14:16 41
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Для роботи в сесії зареєструвалося 57 депутатів з 64
Для роботи в сесії зареєструвалося 57 депутатів з 64
Фото: inshe.tv
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Сьогодні, 17 грудня, на сесії Миколаївської облради голова ради Ганна Замазєєва оголосила про створення в раді 8 скликання депутатських фракцій відповідно до поданих в апарат ради документів.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Новини N".

Відомо, що вже подали документи про створення фракції партія "Наш край" - до неї увійшли 10 депутатів.

У фракцію політичної партії "Пропозиція" увійшли 7 депутатів. У фракцію "Європейська солідарність" - 8 депутатів. Найбільшою стала фракція "Слуга народу" - до неї увійдуть 16 депутатів.

Крім того, депутат Тетяна Демченко заявила, що партія "ОПЗЖ" також заявляє про своє створення і незабаром подасть відповідні документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві обрали нового голову обласної ради.

Миколаївська ОДА Миколаїв партїї фракція депутати
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