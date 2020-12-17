В Николаевском облсовете создано 5 фракций

Для работы в сессии зарегистрировались 57 депутатов из 64

Для работы в сессии зарегистрировались 57 депутатов из 64

Фото: inshe.tv

Сегодня, 17 декабря, на сессии Николаевского облсовета председатель совета Анна Замазеева объявила о создании в совете 8 созыва депутатских фракций в соответствии с поступившими в аппарат совета документами.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Новости N".

Известно, что уже подали документы о создании фракции партия "Наш край" - в нее вошли 10 депутатов.

Во фракцию политической партии "Пропозиція" вошли 7 депутатов. Во фракцию "Европейская солидарность" - 8 депутатов. Самой большой стала фракция "Слуга народа" - в нее войдут 16 депутатов.

Кроме того, депутат Татьяна Демченко заявила, что партия "ОПЗЖ" также заявляет о своем создании и вскоре подаст соответствующие документы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве избрали нового главу областного совета.