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17 декабря 2020, 14:16 34

В Николаевском облсовете создано 5 фракций

17 декабря 2020, 14:16 34
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Для работы в сессии зарегистрировались 57 депутатов из 64
Для работы в сессии зарегистрировались 57 депутатов из 64
Фото: inshe.tv
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Сегодня, 17 декабря, на сессии Николаевского облсовета председатель совета Анна Замазеева объявила о создании в совете 8 созыва депутатских фракций в соответствии с поступившими в аппарат совета документами.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Новости N".

Известно, что уже подали документы о создании фракции партия "Наш край" - в нее вошли 10 депутатов.

Во фракцию политической партии "Пропозиція" вошли 7 депутатов. Во фракцию "Европейская солидарность" - 8 депутатов. Самой большой стала фракция "Слуга народа" - в нее войдут 16 депутатов.

Кроме того, депутат Татьяна Демченко заявила, что партия "ОПЗЖ" также заявляет о своем создании и вскоре подаст соответствующие документы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве избрали нового главу областного совета.

Николаевская ОГА Николаев партии фракция депутаты
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