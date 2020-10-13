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13 жовтня 2020, 20:57 1

Мер Миколаєва заявив, що проти нього готують провокації, пов'язані з виборами

13 жовтня 2020, 20:57 1
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Фото з відкритих джерел
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Сєнкевич заявив про підготовку провокації проти нього напередодні виборів, в тому числі і від правоохоронних органів.

Про це мер заявив під час вечірнього ефіру в соцмережах, передає RegioNews.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич не виключає, що напередодні виборів його спробують дискредитувати.

У нас зараз поліція постійно патрулює міськрада, замість того, щоб контролювати дотримання карантинних заходів. Правоохоронці засипають нас запитами. Більш того, постійно отримую інформацію, що відносно мене плануються провокації, в тому числі і з боку правоохоронних органів. Сподіваюся, що правоохоронці слідкуватимуть за порядком, а не займатися політичними розправами. Сподіваюся, що до виборів все буде в рамках закону, без тиску", - повідомив Олександр Сєнкевич.

Опубліковано Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше мер Миколаєва Сєнкевич пропонує заборонити всі передвиборні зустрічі через коронавірус .

вибори поліція мер Миколаїв Сєнкевич Олександр
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