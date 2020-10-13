Мер Миколаєва заявив, що проти нього готують провокації, пов'язані з виборами

Про це мер заявив під час вечірнього ефіру в соцмережах, передає RegioNews.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич не виключає, що напередодні виборів його спробують дискредитувати.

У нас зараз поліція постійно патрулює міськрада, замість того, щоб контролювати дотримання карантинних заходів. Правоохоронці засипають нас запитами. Більш того, постійно отримую інформацію, що відносно мене плануються провокації, в тому числі і з боку правоохоронних органів. Сподіваюся, що правоохоронці слідкуватимуть за порядком, а не займатися політичними розправами. Сподіваюся, що до виборів все буде в рамках закону, без тиску", - повідомив Олександр Сєнкевич.