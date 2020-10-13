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13 октября 2020, 20:57 1

Мэр Николаева заявил, что против него готовят провокации, связанные с выборами

13 октября 2020, 20:57 1
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Фото из открытых источников
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Сенкевич заявил о подготовке провокации против него накануне выборов, в том числе и от правоохранительных органов.

Об этом мэр заявил во время вечернего эфира в соцсетях, передает RegioNews.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич не исключает, что накануне выборов его попытаются дискредитировать.

У нас сейчас полиция постоянно патрулирует горсовет, вместо того, чтобы контролировать соблюдение карантинных мероприятий. Правоохранители засыпают нас запросами. Более, того, постоянно получаю информацию, что в отношении меня планируются провокации, в том числе и со стороны правоохранительных органов. Надеюсь, что блюстители порядка будут следить за порядком, а не заниматься политическими расправами. Надеюсь, что до выборов все будет в рамках закона без давления", - сообщил Александр Сенкевич.

Опубліковано Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее мэр Николаева Сенкевич предлагает запретить все предвыборные встречи из-за коронавируса .

выборы полиция мэр Николаев Сенкевич Александр
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