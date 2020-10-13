Мэр Николаева заявил, что против него готовят провокации, связанные с выборами

Об этом мэр заявил во время вечернего эфира в соцсетях, передает RegioNews.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич не исключает, что накануне выборов его попытаются дискредитировать.

У нас сейчас полиция постоянно патрулирует горсовет, вместо того, чтобы контролировать соблюдение карантинных мероприятий. Правоохранители засыпают нас запросами. Более, того, постоянно получаю информацию, что в отношении меня планируются провокации, в том числе и со стороны правоохранительных органов. Надеюсь, что блюстители порядка будут следить за порядком, а не заниматься политическими расправами. Надеюсь, что до выборов все будет в рамках закона без давления", - сообщил Александр Сенкевич.