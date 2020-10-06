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Мер Миколаєва Сєнкевич пропонує заборонити всі передвиборні зустрічі через коронавірус
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06 жовтня 2020, 22:22 1

Мер Миколаєва Сєнкевич пропонує заборонити всі передвиборні зустрічі через коронавірус

06 жовтня 2020, 22:22 1
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Фото з відкритих джерел
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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич виступив з пропозицією заборонити всі передвиборні зустрічі в місті, навіть з дотриманням карантинних норм.

Така пропозиція Олександр Сєнкевич озвучив під час ефіру в соціальних мережах, пише RegioNews.

За словами Олександра Сєнкевича, сьогодні він по телефону спілкувався з Головним санлікарем України Віктором Ляшко, і той повідомив йому, що Миколаїв знаходиться на 10-му місці за темпами приросту хворих коронавірусом.

Тоді мер попросив тих, хто дивиться його ефір, голосуванням оцінити його пропозицію щодо заборони будь-яких масових заходів навіть на свіжому повітрі і в масках:

Якщо бачите реально масові зібрання, треба викликати поліцію. Я хочу запропонувати, знову взяти на себе відповідальність в черговий раз... Як ви ставитеся до того, щоб сьогодні, за три тижні до кінця виборів, заборонити будь-які масові зібрання, навіть на свіжому повітрі? Насправді Я тільки що повернувся з такої зустрічі. Всіх відсадити на 1,5 метра, на свіжому повітрі розсадили. Але чи не вважаєте ви, що слід взагалі заборонити такі зустрічі перед виборами? Я готовий зустрічами, як кажуть, пожертвувати заради здоров'я людей, які збираються. Якщо ви так вважаєте, пишіть плюс, а я буду ініціювати на комісії ТЕБ та НС рішення про заборону проведення таких зустрічей. І проведемо перевірку, як поліція буде реагувати, – або вона вибірково буде ставитися до зустрічей Сєнкевича, або вона буде ходити на зустрічі до всіх кандидатів, – сказав Олександр Сєнкевич.

Опубліковано Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, мер Миколаєва в прямому ефірі клявся на Біблії, що ні він, ні його родичі або підставні особи не володіють ні одним заводом з виготовлення сірої плитки.

коронавірус карантин мер Миколаїв Сєнкевич Олександр агітація
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