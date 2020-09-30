14:53  30 вересня
"Слуга народу" Микола Галушко подав заяву про вихід з партії
15:13  30 вересня
Україна офіційно заявила про підтримку територіальної цілісності Азербайджану
12:48  30 вересня
Названо ймовірного кандидата на посаду спікера української делегації в ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2020, 13:41 2

Виготовлення наркотиків: на Миколаївщині інспектор патрульної поліції постане перед судом

30 вересня 2020, 13:41 2
Читайте также на русском языке
Троє злочинців у гаражі влаштували нарколабораторію
Троє злочинців у гаражі влаштували нарколабораторію
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи, до складу якої входив інспектор взводу однієї з рот Управління патрульної поліції в Миколаївській області.

Про це передає RegioNews з посиланням на ДБР.

Впродовж вересня 2019 року троє учасників організованої злочинної групи пристосували приміщення гаражу під лабораторію з виготовлення психотропної речовини амфетамін", - йдеться у повідомленні.

У подальшому учасники організованої групи, за участю інспектора патрульної поліції, незаконно збували мешканцям Миколаєва виготовлену психотропну речовину.

Під час проведення обшуків у лабораторії та за місцями проживання учасників організованої групи виявлено обладнання, яке використовувалося для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну в особливо великих розмірах.

У ході розслідування задокументовано 17 епізодів злочинної діяльності зазначеної організованої групи. Обвинувальний акт щодо учасників організованої групи за ч. 1- 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 311, ч. 1 та 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України направлено до суду.

У разі доведення вини цим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, одеські поліцейські зловили наркокур'єра з вантажем кокаїну на мільйон гривень.

ДБР наркотики кримінальна справа поліція Лабораторія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Мер Кам'янського "жалить" конкурентів кишеньковою партією "Бджола"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »