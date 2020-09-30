Виготовлення наркотиків: на Миколаївщині інспектор патрульної поліції постане перед судом

Троє злочинців у гаражі влаштували нарколабораторію

Троє злочинців у гаражі влаштували нарколабораторію

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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи, до складу якої входив інспектор взводу однієї з рот Управління патрульної поліції в Миколаївській області.

Про це передає RegioNews з посиланням на ДБР.

Впродовж вересня 2019 року троє учасників організованої злочинної групи пристосували приміщення гаражу під лабораторію з виготовлення психотропної речовини амфетамін", - йдеться у повідомленні.

У подальшому учасники організованої групи, за участю інспектора патрульної поліції, незаконно збували мешканцям Миколаєва виготовлену психотропну речовину.

Під час проведення обшуків у лабораторії та за місцями проживання учасників організованої групи виявлено обладнання, яке використовувалося для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну в особливо великих розмірах.

У ході розслідування задокументовано 17 епізодів злочинної діяльності зазначеної організованої групи. Обвинувальний акт щодо учасників організованої групи за ч. 1- 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 311, ч. 1 та 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України направлено до суду.

У разі доведення вини цим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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