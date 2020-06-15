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15 червня 2020, 15:46 4

Одеські поліцейські зловили наркокур'єра з вантажем кокаїну

15 червня 2020, 15:46 4
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На чорному ринку такий вантаж наркотиків оцінюється в мільйон гривень
На чорному ринку такий вантаж наркотиків оцінюється в мільйон гривень
Фото: Нацполіція
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Поліція затримала 24-річного зловмисника на одній з вулиць міста Южного Одеської області, коли він отримав пакет з наркотичним порошком кур'єрською доставкою. То що це кокаїн, підтвердив експрес-тест.

Про це повідомляє пресслужба Нацполиции, передає Regionews.

"Пояснення щодо походження наркотиків правопорушник надавати відмовився", - йдеться в повідомленні.

За такий злочин йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне зберігання, збут наркотичних засобів). Зараз фігурант в ізоляторі тимчасового тримання чекає на запобіжний захід.

Поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до постачання кокаїну.

Раніше повідомлялось, у місті Коростень Житомирської області співробітники СБУ провели обшуки у місцевого мешканця, який займався скупкою і продажом незаконно видобутого бурштину.

Одеса наркотики поліція правоохоронці Нацполіція
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