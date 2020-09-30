Изготовление наркотиков: на Николаевщине инспектор патрульной полиции предстанет перед судом

Трое преступников в гараже устроили нарколабораторию

Трое преступников в гараже устроили нарколабораторию

Фото: Facebook

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении четырех участников организованной преступной группы, в состав которой входил инспектор взвода одной из рот Управления патрульной полиции в Николаевской области.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В течение сентября 2019 года трое участников организованной преступной группы приспособили помещение гаража под лабораторию по изготовлению психотропного вещества амфетамин", - говорится в сообщении.

В дальнейшем участники организованной группы, с участием инспектора патрульной полиции, незаконно сбывали жителям Николаева изготовленное психотропное вещество.

Во время проведения обысков в лаборатории и по местам жительства участников организованной группы обнаружено оборудование, которое использовалось для изготовления психотропного вещества - амфетамина в особо крупных размерах.

В ходе расследования задокументировано 17 эпизодов преступной деятельности указанной организованной группы. Обвинительный акт в отношении участников организованной группы по ч. 1 - 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 311, ч. 1 и 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 УК Украины направлено в суд.

В случае доказательства вины этим лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина на миллион гривен.