Стало відомо, скільки школярі у Чернівцях навчатимуться дистанційно

Чернівці знову у "червоній" зоні

Чернівці знову у "червоній" зоні

Рixabay

У Чернівцях до 14 вересня школярі будуть навчатися дистанційно. Поки що місто перебуває в "червоній" зоні у рамках адаптивного карантину.

Про це повідомили в міськраді, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"До 14 вересня школи будуть працювати на дистанційному навчанні",- повідомили в міськраді.

Відомо, що після оновлення карантинних зон Чернівці потрапили в "червоний список". Крім міста, в червону зону потрапили Кіцманський, Вижницький, Глибоцький, Новоселицький та Заставнівський райони Чернівецької області.

Нагадаємо, на міську раду Чернівців відкрили справу за послаблення карантину, оскільки депутати самовільно послабили умови карантину в місті.