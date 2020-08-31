Стало відомо, скільки школярі у Чернівцях навчатимуться дистанційно
Чернівці знову у "червоній" зоні
Чернівці знову у "червоній" зоні
У Чернівцях до 14 вересня школярі будуть навчатися дистанційно. Поки що місто перебуває в "червоній" зоні у рамках адаптивного карантину.
Про це повідомили в міськраді, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
"До 14 вересня школи будуть працювати на дистанційному навчанні",- повідомили в міськраді.
Відомо, що після оновлення карантинних зон Чернівці потрапили в "червоний список". Крім міста, в червону зону потрапили Кіцманський, Вижницький, Глибоцький, Новоселицький та Заставнівський райони Чернівецької області.
Нагадаємо, на міську раду Чернівців відкрили справу за послаблення карантину, оскільки депутати самовільно послабили умови карантину в місті.
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