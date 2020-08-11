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11 серпня 2020, 20:23 3

У "Пропозицію" вступив ще один мер

11 серпня 2020, 20:23 3
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Фото: Нова Одеса
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Новоодеський міський голова Олександр Поляков вступив у партію «Пропозиція».

Про це повідомили в Telegram-каналі партії, пише Regionews.

За словами Олександра Полякова, він приєднався до партії, оскільки вона дає "свободу дій".

Ми готові приєднатися до партії "Пропозиція". Я буду вести на вибори свою команду. Чому пішли від цієї партії? Тому що вона дає свободу: свободу дій, свободу думок. Я впевнений, що тільки вільні люди зможуть досягти хорошого результату. Впевнений, що результат буде хорошим, – сказав Олександр Поляков.

Нагадаємо, 10 серпня "Пропозиция" виступила за проведення виборів на всій території Донбасу. Партія піддала жорсткій критиці рішення ЦВК про неможливість проводити вибори уздовж лінії розмежування.

вибори партія мер Миколаїв Пропозиція Нова Одеса
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