У "Пропозицію" вступив ще один мер

Лави партії поповнив мер Нової Одеси на Миколаївщині

Лави партії поповнив мер Нової Одеси на Миколаївщині

Фото: Нова Одеса

Про це повідомили в Telegram-каналі партії, пише Regionews.

За словами Олександра Полякова, він приєднався до партії, оскільки вона дає "свободу дій".

Ми готові приєднатися до партії "Пропозиція". Я буду вести на вибори свою команду. Чому пішли від цієї партії? Тому що вона дає свободу: свободу дій, свободу думок. Я впевнений, що тільки вільні люди зможуть досягти хорошого результату. Впевнений, що результат буде хорошим, – сказав Олександр Поляков.

Нагадаємо, 10 серпня "Пропозиция" виступила за проведення виборів на всій території Донбасу. Партія піддала жорсткій критиці рішення ЦВК про неможливість проводити вибори уздовж лінії розмежування.