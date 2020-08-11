У "Пропозицію" вступив ще один мер
Лави партії поповнив мер Нової Одеси на Миколаївщині
Лави партії поповнив мер Нової Одеси на Миколаївщині
Новоодеський міський голова Олександр Поляков вступив у партію «Пропозиція».
Про це повідомили в Telegram-каналі партії, пише Regionews.
За словами Олександра Полякова, він приєднався до партії, оскільки вона дає "свободу дій".
Ми готові приєднатися до партії "Пропозиція". Я буду вести на вибори свою команду. Чому пішли від цієї партії? Тому що вона дає свободу: свободу дій, свободу думок. Я впевнений, що тільки вільні люди зможуть досягти хорошого результату. Впевнений, що результат буде хорошим, – сказав Олександр Поляков.
Нагадаємо, 10 серпня "Пропозиция" виступила за проведення виборів на всій території Донбасу. Партія піддала жорсткій критиці рішення ЦВК про неможливість проводити вибори уздовж лінії розмежування.
У Тернополі відкрили офіс партії "За майбутнє"Всі новини »
11 серпня 2020, 19:28Кандидат у мери Києва Притула розповів, кого ніколи не візьме у свою команду
11 серпня 2020, 17:27"Батьківщина" визначилася з кандидатом у мери Дніпра
11 серпня 2020, 17:14
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини