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11 августа 2020, 20:23 3

В "Пропозицию" вступил еще один мэр

11 августа 2020, 20:23 3
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Новоодесский городской голова Александр Поляков вступил в партию «Пропозиция».

Об этом сообщили в Telegram-канале партии, пишет Regionews.

По словам Александра Полякова, он присоединился к партии, поскольку она дает "свободу действий”.

Мы готовы присоединиться к партии "Пропозиция". Я буду вести на выборы свою команду. Почему пошли от этой партии? Потому что она дает свободу: свободу действий, свободу мыслей. Я уверен, что только свободные люди смогут достичь хорошего результата. Уверен, что результат будет хорошим, – сказал Александр Поляков.

Напомним, 10 августа "Пропозиция" выступила за проведение выборов на всей территории Донбасса. Партия подвергла жесткой критике решение ЦИК о невозможности проводить выборы вдоль линии разграничения.

выборы партия мэр Николаев Пропозиция Новая Одесса
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