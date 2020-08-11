В "Пропозицию" вступил еще один мэр
Ряды партии пополнил мэр Новой Одессы на Николаевщине
Ряды партии пополнил мэр Новой Одессы на Николаевщине
Новоодесский городской голова Александр Поляков вступил в партию «Пропозиция».
Об этом сообщили в Telegram-канале партии, пишет Regionews.
По словам Александра Полякова, он присоединился к партии, поскольку она дает "свободу действий”.
Мы готовы присоединиться к партии "Пропозиция". Я буду вести на выборы свою команду. Почему пошли от этой партии? Потому что она дает свободу: свободу действий, свободу мыслей. Я уверен, что только свободные люди смогут достичь хорошего результата. Уверен, что результат будет хорошим, – сказал Александр Поляков.
Напомним, 10 августа "Пропозиция" выступила за проведение выборов на всей территории Донбасса. Партия подвергла жесткой критике решение ЦИК о невозможности проводить выборы вдоль линии разграничения.
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