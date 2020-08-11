В "Пропозицию" вступил еще один мэр

Ряды партии пополнил мэр Новой Одессы на Николаевщине

Ряды партии пополнил мэр Новой Одессы на Николаевщине

Фото: Новая Одесса

Об этом сообщили в Telegram-канале партии, пишет Regionews.

По словам Александра Полякова, он присоединился к партии, поскольку она дает "свободу действий”.

Мы готовы присоединиться к партии "Пропозиция". Я буду вести на выборы свою команду. Почему пошли от этой партии? Потому что она дает свободу: свободу действий, свободу мыслей. Я уверен, что только свободные люди смогут достичь хорошего результата. Уверен, что результат будет хорошим, – сказал Александр Поляков.

Напомним, 10 августа "Пропозиция" выступила за проведение выборов на всей территории Донбасса. Партия подвергла жесткой критике решение ЦИК о невозможности проводить выборы вдоль линии разграничения.