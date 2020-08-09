У центрі Києва знайшли вибухівку

Поліція шукає осіб, причетних до злочину

Поліція шукає осіб, причетних до злочину

Фото з відкритих джерел

Про це пише Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції м. Києва.

Сьогодні вранці до столичної поліції від охоронців надійшло повідомлення про те, що біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській вони виявили предмет, схожий на вибухівку. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та працівники профільних служб поліції Києва.



Під час огляду об’єкту правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет, внаслідок події ніхто не постраждав.



Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліцї та вирішується питання щодо правової кваліфікацї. На місці подї продовжують працювати правоохоронці, зусилля яких спрямовані на встановлення обставин та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

На столичному Печерську правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці... Опубліковано Поліція Києва Неділя, 9 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 6 серпня У Луганській області біля газопроводу виявили вибуховий пристрій.