На Київщині затримали на хабарі чиновника гемологічного центру

Він вимагав хабар у розмірі 3 тисяч доларів

Він вимагав хабар у розмірі 3 тисяч доларів

Фото: Нацполіція

Керівника одного з відділів Державного гемологічного центру в Київській області викрили при отриманні хабара у розмірі 1,5 тисяч доларів США: він вимагав гроші за видачу виписки з держреєстру про реєстрацію власних і торгових назв з родовищ України.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.

"Керівник одного з відділів гемологічного центру, використовуючи своє службове становище, вимагав і отримав "винагороду" в сумі 3 тис. доларів за видачу витягу з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що злочинну діяльність посадової особи викрили працівники Слідчого управління поліції Київщини при оперативному супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та за процесуальним керівництвом прокуратури області.

Затримали чиновника на "гарячому" - під час отримання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 1,5 тис. доларів США", - зазначено в повідомленні.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про оголошення підозри чиновнику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одного з начальників Геокадастра на Харківщині викрили на хабарі у 6 тисяч доларів.