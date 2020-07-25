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25 липня 2020, 11:41 3

На Київщині затримали на хабарі чиновника гемологічного центру

25 липня 2020, 11:41 3
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Він вимагав хабар у розмірі 3 тисяч доларів
Він вимагав хабар у розмірі 3 тисяч доларів
Фото: Нацполіція
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Керівника одного з відділів Державного гемологічного центру в Київській області викрили при отриманні хабара у розмірі 1,5 тисяч доларів США: він вимагав гроші за видачу виписки з держреєстру про реєстрацію власних і торгових назв з родовищ України.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.

"Керівник одного з відділів гемологічного центру, використовуючи своє службове становище, вимагав і отримав "винагороду" в сумі 3 тис. доларів за видачу витягу з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що злочинну діяльність посадової особи викрили працівники Слідчого управління поліції Київщини при оперативному супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та за процесуальним керівництвом прокуратури області.

Затримали чиновника на "гарячому" - під час отримання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 1,5 тис. доларів США", - зазначено в повідомленні.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про оголошення підозри чиновнику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одного з начальників Геокадастра на Харківщині викрили на хабарі у 6 тисяч доларів.

хабар закон земля корупція Нацполіція
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