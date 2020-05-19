Артем Ильюк заявил о намерении баллотироваться в мэры Николаева
Нардеп восьмого созыва Артем Ильюк решил участвовать в выборах городского головы Николаева
Будущий кандидат на должность мэра Николаева Артем Ильюк призвал действующих мэра и депутатов эффективно провести остаток каденции - пять полных месяцев работы.
Соответствующие видеообращение он опубликовал в Facebook, пишет RegioNews.
То, что я буду баллотироваться в мэры я объявил открыто и честно! Сделал это первым. И пока остальные пытаются играть в договорняки и боятся выйти к людям я вызвал "огонь" на себя", - написал Ильюк, комментируя свое видеообращение.
По словам Ильюка, в последнее время против него развернулась масштабная информационная кампания. Оппоненты тиражируют лживую и фейковую информацию об Ильюке в СМИ и социальных сетях.
Мои будущие оппоненты решили вылить сразу на старте (кампании, - ред.) тысячи тонн грязи на меня. Запущены телеграм-каналы, тысячи ботов, информационные ресурсы, которые пишут просто ахинею и чушь", - рассказал он.
Артем Ильюк убежден, что за информационными атаками против него стоят будущие оппоненты на выборах, которые боятся потерять свои действующие должности.
В итоге, Ильюк предложил мэру Сенкевичу и депутатам Николаевского горсовета напоследок навести порядок в городе.
То, что я буду баллотироваться в мэры я объявил открыто и честно! Сделал это первым. И пока остальные пытаются играть в договорняки и боятся выйти к людям я вызвал "огонь" на себяОпубліковано Artem Iliuk Понеділок, 18 травня 2020 р.
Справка:
Артем Ильюк в 2019 году баллотировался в Верховную рада 9 созыва по 128 округу (г. Николаев) как беспартийный самовыдвиженец, но в Раду не прошел.
Народный депутат 8 созыва. Избран в 2014 году по округу №128 как беспартийный самовыдвиженец.
Член Комитета Верховной рада Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
Член депутатской группы "Партия "Возрождение", член Президиума политического совета одноименной партии.
В 2015 году баллотировался в Николаевский городской и областной советы как первый кандидат от партии "Возрождение".
В 2012 году избран народным депутатом 7 созыва по тому же округу от Партии регионов, вышел из ее фракции 22 февраля 2014 года, через два дня вступил в группу "Экономическое развитие".
С 2010 по 2012 год - депутат Николаевского городского совета, избранный по списку Партии регионов, был председателем ее фракции.
С 2006 по 2010 год был депутатом Вознесенского райсовета.
С 2006 по 2014 год - член Партии регионов.
С 2006 по 2010 год занимал должность директора ООО "Продторг-юг".
До того руководил частными коммерческими структурами.
Закончил НУК им. Адмирала Макарова по специальностям "инженер-кораблестроитель" и "экономика и предпринимательство"
Кнопкодав. Голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года.
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