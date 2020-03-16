В Николаева столкнулись два "Мерседеса": в аварию попал депутат горсовета

Утром в понедельник, 16 марта, на пересечении ул. Потемкинской и Московской в Николаеве столкнулись Mercedes-Benz Vito и Mercedes-Benz ML 320

Фото: Новости-N

Утром в понедельник, 16 марта, на пересечении ул. Потемкинской и Московской в Николаеве столкнулись Mercedes-Benz Vito и Mercedes-Benz ML 320

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.

Внедорожник двигался по ул.Потемкинской со стороны ул. Малой Морской в направлении ул. Соборной. На перекрестке его не пропустил микроавтобус, ехавший по ул. Московской со стороны ул. Большой Морской в направлении пр. Центрального, в результате чего транспортные средства столкнулись.

От удара микроавтобус развернуло на 180 градусов.

На место прибыла "скорая" для девушки-водителя микроавтобуса, которая жалуется на плохое самочувствие.

Движение трамваев по ул. Потемкинской в направлении ул. Садовой заблокировано.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

За рулем автомобиля Mercedes-Benz ML 320 находился депутат Николаевского горсовета Сергей Шульгач — он в аварии не пострадал.