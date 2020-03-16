В Николаева столкнулись два "Мерседеса": в аварию попал депутат горсовета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.
Внедорожник двигался по ул.Потемкинской со стороны ул. Малой Морской в направлении ул. Соборной. На перекрестке его не пропустил микроавтобус, ехавший по ул. Московской со стороны ул. Большой Морской в направлении пр. Центрального, в результате чего транспортные средства столкнулись.
От удара микроавтобус развернуло на 180 градусов.
На место прибыла "скорая" для девушки-водителя микроавтобуса, которая жалуется на плохое самочувствие.
Движение трамваев по ул. Потемкинской в направлении ул. Садовой заблокировано.
Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
За рулем автомобиля Mercedes-Benz ML 320 находился депутат Николаевского горсовета Сергей Шульгач — он в аварии не пострадал.
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