Ворог атакував енергетику та цивільну інфраструктуру Одещини: виникли пожежі
У ніч на 23 жовтня російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі" та цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Під атакою також опинилася рекреаційна зона.
Внаслідок ударів спалахнули пожежі, які рятувальники вже ліквідували.
Інформації про постраждалих немає.
Наагадаємо, вночі Росія завдала масованого удару по одній із теплоелектростанцій ДТЕК – вона припинила генерацію електроенергії.
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