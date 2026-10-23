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23 жовтня 2026, 09:22

Росіяни атакували Харківщину: двоє загиблих і 46 постраждалих, серед них дитина

23 жовтня 2026, 09:22
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Фото: Харківська ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 12 населених пунктах області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще 46 постраждали, зокрема дитина

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Найбільше постраждалих – у Лозовій, де загинули двоє людей, а ще 38 дістали поранення.

У Харкові внаслідок обстрілу поранено 47-річну жінку. В Ізюмі постраждали четверо людей: жінки віком 46 і 22 роки, 60-річний чоловік і 13-річний хлопчик. Ще одна 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

На трасі Ізюм – Слов’янськ поранено 65-річного чоловіка. У Дергачах 56-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

За даними ОВА, російські війська застосували по області ракети, реактивні системи залпового вогню, ударний безпілотник "Герань-2", дрони "Молнія", FPV-дрони та 126 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Харкові пошкоджено 15 автомобілів, два причепи та залізничну інфраструктуру.

У Куп’янському районі зазнали пошкоджень адміністративна будівля, гараж, автомобіль і приватний будинок. В Ізюмському районі пошкоджено телятник, комбайн, будинки в Барвінковому та Ізюмі.

У Харківському районі пошкоджено автомобілі, медичний заклад у Дергачах і складські приміщення у Васищевому. У Лозовій постраждали багатоквартирний будинок, торговельні кіоски та автомобілі.

У Чугуївському районі пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та господарську споруду.

Нагадаємо,вранці 23 жовтня російські війська атакували безпілотником Слобідський район Харкова. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Загалом в ніч на 23 жовтня РФ атакувала Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

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