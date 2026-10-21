Міф про "застряглі танки": як Трамп переписує історію під інтереси Росії

Щоденні заяви Трампа про те, що Київ не взяли лише тому, що танки загрузли і тому країну не окупували за три дні – ніщо інше, як переписування історії під інтереси Росії

Щоденні заяви Трампа про те, що Київ не взяли лише тому, що танки загрузли і тому країну не окупували за три дні – ніщо інше, як переписування історії під інтереси Росії

Фото: скриншот

Бо кому кому, а тим дуже боляче визнавати, що їм надавали по морді, а не вийшли з самогоном та короваями. А бізнес діли укладати хочеться і памперси на діловому костюмі виглядає не дуже. Тому і йде мова про таке переписування історії під покращений імідж. Правда, є момент, що самій адміністрації США теж треба знайти пояснення, що за такі погодні умови були, що уже багато місяців самі застрягли з Іраном.

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