Фото: поліція

ДТП сталася 11 жовтня близько 17:50 на автодорозі "Київ – Чоп" у селі Чишки Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення автомобіля "ЗАЗ Vida" під керуванням 50-річного жителя Волинської області, авто Tesla, яким керував 50-річний львів'янин, та кросовера Peugeot 5008 під керуванням 42-річного жителя Тернопільської області.

Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей. Серед постраждалих – водій та 51-річна пасажирка "ЗАЗу", а також четверо пасажирів Peugeot (42-річна жінка та троє дітей: 7-річний хлопчик і дівчата віком 13 і 17 років). Усіх постраждалих доставили до лікарень.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 11 жовтня близько 14:20 на Львівщині автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся. Серед трьох постраждалих – дитина.