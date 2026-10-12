08:45  12 октября
Во Львовской области мужчина ударил военного ТЦК ножом в шею
12:11  12 октября
В двух районах Киева зафиксировано падение обломков БпЛА
15:04  12 октября
В Киеве дочь ударила мать чашкой по голове: женщина умерла
UA | RU
UA | RU
12 октября 2026, 12:32

На Львовщине столкнулись три автомобиля: шестеро пострадавших, трое из них – дети

12 октября 2026, 12:32
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 11 октября около 17:50 на автодороге "Киев – Чоп" в селе Чишки Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение автомобиля "ЗАЗ Vida" под управлением 50-летнего жителя Волынской области, авто Tesla, которым управлял 50-летний львовянин, и кроссовера Peugeot 5008 под управлением 42-летнего жителя Тернопольской области.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили шесть человек. Среди пострадавших – водитель и 51-летняя пассажирка "ЗАЗа", а также четверо пассажиров Peugeot (42-летняя женщина и трое детей: 7-летний мальчик и девушки в возрасте 13 и 17 лет). Всех пострадавших доставили в больницы.

По факту ДТП открыто уголовное производство, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 11 октября около 14:20 на Львовщине автомобиль выехал на обочину и перевернулся. Среди трех пострадавших – ребенок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область происшествия авария ДТП пострадавшие
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Российский удар по Павлограду: раненый мужчина, загорелись автомобили
12 октября 2026, 15:49
На Буковине пограничник спрятал мужчину в нише для запасного колеса
12 октября 2026, 15:44
В Киеве количество пострадавших в результате российских ударов выросло
12 октября 2026, 15:33
В Киеве дочь ударила мать чашкой по голове: женщина умерла
12 октября 2026, 15:04
Ударил ножом военного ТЦК и скрылся: на Львовщине задержали 47-летнего мужчину
12 октября 2026, 14:24
Атака на Днепр: погиб мужчина
12 октября 2026, 14:15
В Николаеве горел грузовой терминал после повторной атаки РФ
12 октября 2026, 14:10
Российский дизель в обмен на защиту от Украины: настоящая цена сделки Трампа
12 октября 2026, 13:52
В Украине "зависли" 46 млрд грн: Марченко рассказал о задержанных платежах
12 октября 2026, 13:30
Зеленский: Россия должна подтвердить согласие на энергетическое перемирие
12 октября 2026, 13:02
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Все блоги »