Фото: полиция

ДТП произошло 11 октября около 17:50 на автодороге "Киев – Чоп" в селе Чишки Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение автомобиля "ЗАЗ Vida" под управлением 50-летнего жителя Волынской области, авто Tesla, которым управлял 50-летний львовянин, и кроссовера Peugeot 5008 под управлением 42-летнего жителя Тернопольской области.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили шесть человек. Среди пострадавших – водитель и 51-летняя пассажирка "ЗАЗа", а также четверо пассажиров Peugeot (42-летняя женщина и трое детей: 7-летний мальчик и девушки в возрасте 13 и 17 лет). Всех пострадавших доставили в больницы.

По факту ДТП открыто уголовное производство, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 11 октября около 14:20 на Львовщине автомобиль выехал на обочину и перевернулся. Среди трех пострадавших – ребенок.