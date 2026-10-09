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09 жовтня 2026, 10:24

Аварія на залізниці у Львові: вже 14 постраждалих, десятеро в лікарнях

09 жовтня 2026, 10:24
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Фото: Прокуратура України
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Кількість постраждалих унаслідок зіткнення пасажирського дизель-поїзда Львів – Сокаль з електровозом у Львові зросла до 14 осіб. Серед них – 17-річний хлопець

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА та обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що п'ятьох постраждалих доправили до лікарні Святого Пантелеймона, ще чотирьох – до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи. Ще одну людину госпіталізували до лікарні Святого Миколая.

У потерпілих діагностували, зокрема, черепно-мозкові травми, переломи, струс головного мозку та забої різних частин тіла.

Загалом медична допомога в стаціонарі знадобилася десятьом постраждалим. Ще четверо відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, аварія сталася 8 жовтня близько 21:00 поблизу залізничної станції Підзамче у Львові. Пасажирський дизель-поїзд, що складався із чотирьох вагонів, зіткнувся з електровозом, який стояв на коліях. Було відомо про 8 постраждалих.

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