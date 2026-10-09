Авария на железной дороге во Львове: уже 14 пострадавших, десять в больницах

Фото: Прокуратура Украины

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского дизель-поезда Львов – Сокаль с электровозом во Львове возросло до 14 человек. Среди них – 17-летний парень

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА и областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что пятерых пострадавших доставили в больницу Святого Пантелеймона, еще четырех – во Львовский областной госпиталь ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы. Еще один человек был госпитализирован в больницу Святого Николая.

У пострадавших диагностировали, в частности, черепно-мозговые травмы, переломы, сотрясение головного мозга и ушибы разных частей тела.

В общей сложности медицинская помощь в стационаре понадобилась десяти пострадавшим. Еще четверо отказались от госпитализации.

Напомним, авария произошла 8 октября около 21:00 вблизи железнодорожной станции Пидзамче во Львове. Пассажирский дизель-поезд, состоявший из четырех вагонов, столкнулся с стоящим на путях электровозом. Было известно о 8 пострадавших.