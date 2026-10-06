Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 54-річний водій KIA не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Audi, за кермом якого був 37-річний чоловік.

Внаслідок ДТП травми отримали обидва водії та пасажирка автомобіля Audi, їх госпіталізували. На жаль, водій KIA помер в лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня на Дніпропетровщині автомобіль вилетів з дороги, врізався в дерево та перекинувся. Водій загинув на місці, четверо пасажирів травмовані.