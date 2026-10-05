На Львівщині зафіксували два нові випадки лептоспірозу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львівській області зафіксували два нові випадки лептоспірозу. В обох випадках пацієнти звернулися по медичну допомогу лише на п'ятий день після появи перших симптомів

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Захворіли 50-річний житель сільської місцевості та 66-річна жінка. Чоловік працював на присадибній ділянці без захисних рукавичок, а жінка під час відпочинку на Закарпатті пила воду з лісового джерела.

Спочатку в обох пацієнтів з’явилися висока температура, головний біль, слабкість, біль у литкових м’язах та попереку. Згодом виникли нудота, блювання та жовтяниця.

Загалом від початку 2026 року на Львівщині зареєстрували 10 випадків лептоспірозу. За аналогічний період минулого року зафіксували 19 випадків, три з яких були летальними. Цьогоріч смертельних випадків не зареєстровано.

Лептоспіроз – інфекційне захворювання, яке спричиняють бактерії роду Leptospira. Основним джерелом інфекції є інфіковані тварини, зокрема гризуни, які виділяють збудник із сечею. Бактерії можуть потрапляти у воду та вологий ґрунт.

Під час роботи на городі чи присадибній ділянці лептоспіри можуть проникнути в організм через пошкоджену шкіру або слизові оболонки. Тому фахівці радять працювати із землею у захисних рукавичках, а за значної вологості – використовувати гумове взуття. Порізи та подряпини слід закривати водостійкою пов’язкою, а після роботи ретельно мити руки.

Окремо медики закликають не вживати воду з лісових джерел, струмків, річок та інших неперевірених природних водойм.

Нагадаємо, торік у вересні на Львівщині зафіксовали два смертельні випадки від лептоспірозу. Зокрема, 65-річний мешканець Шептицького району потрапив до лікарні у тяжкому стані через тиждень після появи перших симптомів. А 57-річну жительку Львівського району доставили до лікарні, коли у неї майже не працювали нирки та печінка.