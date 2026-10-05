08:45  05 жовтня
На Дніпропетровщині 19-річний водій авто збив чотирьох підлітків
10:16  05 жовтня
Конфлікт у центрі Львова: молодик погрожував дівчатам пістолетом
13:30  05 жовтня
Повітряні тривоги паралізували третину роботи ТЦ у вересні
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2026, 11:55

На Львівщині зафіксували два нові випадки лептоспірозу

05 жовтня 2026, 11:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львівській області зафіксували два нові випадки лептоспірозу. В обох випадках пацієнти звернулися по медичну допомогу лише на п'ятий день після появи перших симптомів

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Захворіли 50-річний житель сільської місцевості та 66-річна жінка. Чоловік працював на присадибній ділянці без захисних рукавичок, а жінка під час відпочинку на Закарпатті пила воду з лісового джерела.

Спочатку в обох пацієнтів з’явилися висока температура, головний біль, слабкість, біль у литкових м’язах та попереку. Згодом виникли нудота, блювання та жовтяниця.

Загалом від початку 2026 року на Львівщині зареєстрували 10 випадків лептоспірозу. За аналогічний період минулого року зафіксували 19 випадків, три з яких були летальними. Цьогоріч смертельних випадків не зареєстровано.

Лептоспіроз – інфекційне захворювання, яке спричиняють бактерії роду Leptospira. Основним джерелом інфекції є інфіковані тварини, зокрема гризуни, які виділяють збудник із сечею. Бактерії можуть потрапляти у воду та вологий ґрунт.

Під час роботи на городі чи присадибній ділянці лептоспіри можуть проникнути в організм через пошкоджену шкіру або слизові оболонки. Тому фахівці радять працювати із землею у захисних рукавичках, а за значної вологості – використовувати гумове взуття. Порізи та подряпини слід закривати водостійкою пов’язкою, а після роботи ретельно мити руки.

Окремо медики закликають не вживати воду з лісових джерел, струмків, річок та інших неперевірених природних водойм.

Нагадаємо, торік у вересні на Львівщині зафіксовали два смертельні випадки від лептоспірозу. Зокрема, 65-річний мешканець Шептицького району потрапив до лікарні у тяжкому стані через тиждень після появи перших симптомів. А 57-річну жительку Львівського району доставили до лікарні, коли у неї майже не працювали нирки та печінка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область лептоспіроз захворювання лікарня симптоми інфекційнй хвороби
У Запоріжжі зафіксували випадок лістеріозу: жінка в реанімацїї
02 жовтня 2026, 13:15
Всі новини »
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
На Харківщині фермери знайшли під час збору соняшника 6 бойових частин російських БпЛА
05 жовтня 2026, 16:08
На Тернопільщині чоловік силоміць відібрав мобільний телефон: його затримали
05 жовтня 2026, 15:53
Житель Херсонщини працював в окупаційному "МНС": справу передали до суду
05 жовтня 2026, 15:45
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
05 жовтня 2026, 15:40
Росіяни атакували Харків КАБом: пошкоджена п’ятиповерхівка
05 жовтня 2026, 15:31
Удар по Краматорську: у ДСНС показали наслідки
05 жовтня 2026, 14:50
Аварія з двома маршрутками у Києві: серед постраждалих – дитина
05 жовтня 2026, 14:04
За кордон "під ключ": на Львівщині продавали "мандрівки" за 15 тисяч
05 жовтня 2026, 13:55
РФ ударила дроном по багатоповерхівці на Житомирщині
05 жовтня 2026, 13:49
Повітряні тривоги паралізували третину роботи ТЦ у вересні
05 жовтня 2026, 13:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Всі блоги »