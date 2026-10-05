Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львовской области зафиксировали два новых случая лептоспироза. В обоих случаях пациенты обратились за помощью только на пятый день после появления первых симптомов

Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Заболели 50-летний житель сельской местности и 66-летняя женщина. Мужчина работал на приусадебном участке без защитных перчаток, а женщина во время отдыха в Закарпатье пила воду из лесного источника.

Сначала у обоих пациентов появились высокая температура, головная боль, слабость, боли в икроножных мышцах и пояснице. Впоследствии возникли тошнота, рвота и желтуха.

Всего с начала 2026 года во Львовской области зарегистрировали 10 случаев лептоспироза. За аналогичный период в прошлом году зафиксировали 19 случаев, три из которых были летальными. В этом году смертельные случаи не зарегистрированы.

Лептоспироз – инфекционное заболевание, вызывающее бактерии рода Leptospira. Основным источником инфекции есть инфицированные животные, в частности грызуны, которые выделяют возбудитель с мочой. Бактерии могут попадать в воду и влажную почву.

При работе на огороде или приусадебном участке лептоспиры могут проникнуть в организм через поврежденную кожу или слизистые. Поэтому специалисты советуют работать с землей в защитных перчатках, а при значительной влажности использовать резиновую обувь. Порезы и царапины следует закрывать водостойкой повязкой, после работы тщательно мыть руки.

Отдельно медики призывают не употреблять воду из лесных источников, ручьев, рек и других непроверенных природных водоемов.

Напомним, в сентябре прошлого года на Львовщине зафиксировали два смертельных случая от лептоспироза. В частности, 65-летний житель Шептицкого района попал в больницу в тяжелом состоянии через неделю после появления первых симптомов. А 57-летнюю жительницу Львовского района доставили в больницу, когда у нее почти не работали почки и печень.