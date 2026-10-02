У Запоріжжі зафіксували випадок лістеріозу: жінка в реанімацїї

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У Запоріжжі виявилис випадок захворювання на лістеріоз. Пацієнткою є літня жінка. Зараз вона в реанімації

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Жінка перебуває у реанімації в тяжкому стані. Деталі медики не розголошують. Проте пояснюють, що лістеріоз – інфекційне захворювання, спричинене бактерією Listeria monocytogenes. Здебільшого зараження відбувається через вживання забруднених продуктів.

Фахівці пояснили, що ця бактерія може виживати та розмножуватися навіть у холодильнику. До потенційно небезпечних продуктів медики відносять, зокрема, м’які сири та молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока, ковбаси, паштети, м’ясні нарізки, рибні продукти, готові до споживання продукти, які не проходять подальшої термічної обробки.

Серед симптомів називають: діарея, блювання, температура, біль у м’язах, слабкість. Важливо дотримуватись особистої й харчової гігієни, а у випадку появи симптомів - звертатись до лікаря.

Нагадаємо, раніше в Чернігові правоохоронці повідомили про підозру лікарю-анестезіологу одного з приватних медичних центрів після смерті 42-річної пацієнтки. У поліції зазначають, що лікар грубо порушив кваліфікаційні вимоги та загальновизнані стандарти безпеки в анестезіології.