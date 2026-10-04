12:58  04 жовтня
Російські дрони пошкодили будинки, церкву, школу та медзаклад на Київщині
12:09  04 жовтня
На Прикарпатті зіткнулися Opel та мотоцикл: травмувався 24-річний водій
11:27  04 жовтня
Російська атака спричинила пожежу на покрівлі новобудови у Києві
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2026, 11:08

У Львові відбувся перший вечір ветеранської музики: на концерті зібрали понад 70 тисяч гривень для ЗСУ

04 жовтня 2026, 11:08
Читайте также на русском языке
Фото: ГО "Захист держави"
Читайте также
на русском языке

У Львові 2 жовтня відбувся перший вечір ветеранської музики "Пісні, народжені війною". Протягом трьох годин ветерани та військові музиканти виступали на сцені Будинку офіцерів, а зал долучався до виконання пісень

Про це повідомила ГО "Захист держави. Львів", передає RegioNews.

Захід організував Львівський обласний осередок ГО "Захист держави" спільно з Будинком офіцерів. Концерт присвятили Дню захисників і захисниць України.

У концерті взяли участь Валерія Охтирчанка, Оксана Данило, Петро Волошин, Тарас Гривула, Віктор Ремесло та Тарас Боровок.

Хедлайнерами вечора стали гості з Одеси — музиканти Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил ЗСУ. Очолив колектив начальник Центру, капітан 2-го рангу Любомир Сукенник.

Усім виконавцям вручили подяки від Львівської обласної ради та Львівської обласної військової адміністрації. Музикантів також привітали керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень та керуючий справами Львівської обласної ради Ярослав Гасяк.

Під час заходу вдалося зібрати понад 70 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Благодійний аукціон провів проєкт "Пташки перемоги".

На аукціоні представили п’ять лотів. Серед них — ексклюзивна колекція шевронів із відзнаками 25 бригад ЗСУ, тризуб із відстріляних гільз, привезених військовими з передової, пляшка шампанського, виготовленого до початку повномасштабної війни на бахмутському заводі "Артвайнері", поштова марка "Русский военный корабль, иди на …", а також набір "Боєкомплект" із чарками ручної роботи, виготовленими з гільз гранатомета Mk 19.

"Дякую всім глядачам, які протягом 3-годинного концерту дарували бурхливі оплески виконавцям. Це був перший, але точно не останній такий вечір ветеранської музики та пісні", — зазначив керівник Львівського обласного осередку ГО "Захист держави" Олександр Лабецький.

Організатори також подякували Львівському Будинку офіцерів, Львівській обласній раді та інформаційним партнерам заходу — ТРК "Перший Західний", Радіо Перше та ІА "Король Данило".

Нагадаємо, що близько сотні автомобілів та два десятки мотоциклів взяли участь в автопробігу до Дня захисників і захисниць України, який відбувся у Львові 1 жовтня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів ветерани ЗСУ ГО Захист Держави Захист Держави
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
РФ вдарила по Нікополю з артилерії: одна людина загинула
04 жовтня 2026, 15:12
Росіяни атакували Херсон і область дронами: троє людей поранені
04 жовтня 2026, 14:48
Російський дрон атакував Чернігівщину: серед поранених — 10-річний хлопчик
04 жовтня 2026, 14:18
Українські військові вдруге доставили гуманітарний вантаж до окупованих Олешок
04 жовтня 2026, 13:48
Уламки на подвір'ї школи, пошкоджена тепломагістраль і зміна маршрутів: наслідки ворожої атаки на Київ
04 жовтня 2026, 13:08
Російські дрони пошкодили будинки, церкву, школу та медзаклад на Київщині
04 жовтня 2026, 12:58
На Прикарпатті зіткнулися Opel та мотоцикл: травмувався 24-річний водій
04 жовтня 2026, 12:09
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів двоє загиблих і семеро поранених
04 жовтня 2026, 11:51
Російська атака спричинила пожежу на покрівлі новобудови у Києві
04 жовтня 2026, 11:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Всі блоги »