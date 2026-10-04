У Львові відбувся перший вечір ветеранської музики: на концерті зібрали понад 70 тисяч гривень для ЗСУ

Фото: ГО "Захист держави"

У Львові 2 жовтня відбувся перший вечір ветеранської музики "Пісні, народжені війною". Протягом трьох годин ветерани та військові музиканти виступали на сцені Будинку офіцерів, а зал долучався до виконання пісень

Про це повідомила ГО "Захист держави. Львів", передає RegioNews .

Захід організував Львівський обласний осередок ГО "Захист держави" спільно з Будинком офіцерів. Концерт присвятили Дню захисників і захисниць України.

У концерті взяли участь Валерія Охтирчанка, Оксана Данило, Петро Волошин, Тарас Гривула, Віктор Ремесло та Тарас Боровок.

Хедлайнерами вечора стали гості з Одеси — музиканти Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил ЗСУ. Очолив колектив начальник Центру, капітан 2-го рангу Любомир Сукенник.

Усім виконавцям вручили подяки від Львівської обласної ради та Львівської обласної військової адміністрації. Музикантів також привітали керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень та керуючий справами Львівської обласної ради Ярослав Гасяк.

Під час заходу вдалося зібрати понад 70 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Благодійний аукціон провів проєкт "Пташки перемоги".

На аукціоні представили п’ять лотів. Серед них — ексклюзивна колекція шевронів із відзнаками 25 бригад ЗСУ, тризуб із відстріляних гільз, привезених військовими з передової, пляшка шампанського, виготовленого до початку повномасштабної війни на бахмутському заводі "Артвайнері", поштова марка "Русский военный корабль, иди на …", а також набір "Боєкомплект" із чарками ручної роботи, виготовленими з гільз гранатомета Mk 19.

"Дякую всім глядачам, які протягом 3-годинного концерту дарували бурхливі оплески виконавцям. Це був перший, але точно не останній такий вечір ветеранської музики та пісні", — зазначив керівник Львівського обласного осередку ГО "Захист держави" Олександр Лабецький.

Організатори також подякували Львівському Будинку офіцерів, Львівській обласній раді та інформаційним партнерам заходу — ТРК "Перший Західний", Радіо Перше та ІА "Король Данило".

Нагадаємо, що близько сотні автомобілів та два десятки мотоциклів взяли участь в автопробігу до Дня захисників і захисниць України, який відбувся у Львові 1 жовтня.