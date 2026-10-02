У Львові до Дня захисників і захисниць пройшов масштабний автопробіг

Фото: Захист Держави. Львів

Близько сотні автомобілів та два десятки мотоциклів взяли участь в автопробігу до Дня захисників і захисниць України, який відбувся у Львові 1 жовтня

Про це повідомили в ГО "Захист Держави. Львів", передає RegioNews .

Масштабний автопробіг уже другий рік поспіль організував Львівський обласний осередок ГО "Захист Держави" спільно з Audi Club Lviv та іншими автоклубами й автоспільнотами Львова. До заходу також долучилися представники Львівської обласної організації Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсмени та працівники різних сфер.

Маршрут автопробігу пролягав центральними вулицями Львова до Поля почесних поховань. Там учасники запалили лампадки, поклали квіти та вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України.

"Маємо завжди пам'ятати про наших Захисників та Захисниць і бути єдиними. Лише єдність суспільства допоможе нам здолати одвічного ворога", — сказав керівник Львівського обласного осередку ГО "Захист Держави" Олександр Лабецький.

У межах автопробігу також продовжили збір коштів на автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 4 для САДН 29-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Ціль збору — 200 тисяч гривень.

Долучитися до збору можна через банку організаторів.

Нагадаємо, що від Рівного до Харкова, від Чернігова до Одеси українці дякували військовослужбовцям і ветеранам за захист держави.