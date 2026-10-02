13:15  02 жовтня
У Запоріжжі зафіксували випадок лістеріозу: жінка в реанімацїї
12:40  02 жовтня
Міст Патона працює, але є обмеження: що відомо про рух у Києві
10:54  02 жовтня
На Львівщині легковик збив півторарічну дитину
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2026, 16:57

У Львові до Дня захисників і захисниць пройшов масштабний автопробіг

02 жовтня 2026, 16:57
Читайте также на русском языке
Фото: Захист Держави. Львів
Читайте также
на русском языке

Близько сотні автомобілів та два десятки мотоциклів взяли участь в автопробігу до Дня захисників і захисниць України, який відбувся у Львові 1 жовтня

Про це повідомили в ГО "Захист Держави. Львів", передає RegioNews.

Масштабний автопробіг уже другий рік поспіль організував Львівський обласний осередок ГО "Захист Держави" спільно з Audi Club Lviv та іншими автоклубами й автоспільнотами Львова. До заходу також долучилися представники Львівської обласної організації Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсмени та працівники різних сфер.

Маршрут автопробігу пролягав центральними вулицями Львова до Поля почесних поховань. Там учасники запалили лампадки, поклали квіти та вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України.

"Маємо завжди пам'ятати про наших Захисників та Захисниць і бути єдиними. Лише єдність суспільства допоможе нам здолати одвічного ворога", — сказав керівник Львівського обласного осередку ГО "Захист Держави" Олександр Лабецький.

У межах автопробігу також продовжили збір коштів на автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 4 для САДН 29-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Ціль збору — 200 тисяч гривень.

Долучитися до збору можна через банку організаторів.

Нагадаємо, що від Рівного до Харкова, від Чернігова до Одеси українці дякували військовослужбовцям і ветеранам за захист держави.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів ГО Захист Держави автопробіг Захист Держави
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
Обладнання для сонячних станцій закупили за завищеною вартістю: посадовиці оголосили підозру
02 жовтня 2026, 17:55
Потрощив машини та намагався сховатися: у Хмельницьку затримали п'яного водія
02 жовтня 2026, 17:47
Замість 1366 отримали 261 одиницю супутникового ресурсу: двох екскерівників судитимуть
02 жовтня 2026, 17:25
Вбили та вивезли тіло до лісосмуги: на Харківщині затримали двох підозрюваних
02 жовтня 2026, 16:45
У Києві через ДТП ускладнено рух на проспекті Повітряних Сил
02 жовтня 2026, 16:32
Не в Києві вирішується доля війни
02 жовтня 2026, 16:15
У Харкові КАБ повністю "зніс" будинок: є загибла та поранені
02 жовтня 2026, 16:10
Від Рівного до Харкова: українці долучилися до акції "Подякуй за захист держави"
02 жовтня 2026, 15:57
У Сумах ворожий FPV-дрон атакував вантажівку: постраждав водій
02 жовтня 2026, 15:44
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Віктор Шлінчак
Всі блоги »