На Житомирщині чоловік застрелив собаку сусідки

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На Житомирщині затримали чоловіка. Йдеться про жорстоке поводження з твариною, яке призвело до її загибелі

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

44-річний місцевий житель отримав підозру. Як з'ясували правоохоронці, 15 вересня чоловік побачив на дорозі собаку сусідки. Він узяв пневматичну рушницю та здійснив постріл у тварину, яка навіть не проявляла до нього агресію. Внаслідок поранення собака загинув.

Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, що на Черкащині чоловіка судили за жорстоку розправу над тваринами. Він вбив собак та викинув їх на території кладовища.