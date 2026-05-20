На Дніпропетровщині у жінки спалили авто вщент
Інцидент стався у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Чоловік підпалив автомобіль прямо біля житлового будинку
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
32-річний чоловік приїхав до будинку знайомої. Поруч був припаркований автомобіль. Він облив машину легкозаймистою речовиною та умисно підпалив транспорт.
Затримали чоловіка у Дніпрі. Тепер він отримав підозру.
Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.
