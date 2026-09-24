У Запоріжжі поліцейські врятували жінку від самогубства

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У Запоріжжі врятували жінку. Все почалось з того, що до поліції звернулась її сестра

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Правоохоронці отримали дзвінок від місцевої жительки, яка повідомила, що її сестра наковталась пігулок та хоче вчинити самогубство. Поліцейські виїхали за адресою. Господарка квартири відкрила їм двері: жінка виглядала розгублена, а згодом знепритомніла.

Інструктори контролювали її стан, не давали їй заснути до приїзду медиків. На щастя, жінку вчасно передали лікарям.

Нагадаємо, раніше на Львівщині чоловік підпалив себе після сварки з тещею – він отримав опіки 3-4 ступеня 98% тіла. Попри зусилля медиків, чоловік помер у реанімації.