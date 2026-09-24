На Київщині чоловік підпалив авто знайомого: машина згоріла вщент

Фото: Нацполіція

У Київській області затримали чоловіка, який підпалив авто знайомого. Виявилось, це сталось через конфлікт

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У селі Мила на одній з вулиць загорівся автомобіль Haval. Правоохоронці з'ясували, що перед цим між двома товаришами стався конфлікт. В результаті зловмисник, коли побачив автомобіль "опонента", вирішив підпалити машину.

Зловмисник облив передню частину автомобіля заздалегідь придбаним паливом та підпалив транспортний засіб запальничкою. В результаті автомобіль повністю згорів. Наразі чоловіка затримали до ізолятора.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині у жінки спалили авто вщент. Інцидент стався у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Чоловік підпалив автомобіль прямо біля житлового будинку.