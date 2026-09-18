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18 вересня 2026, 18:22

Тисяча доларів за світло: на Одещині судитимуть колишнього посадовця "Укрзалізниці"

18 вересня 2026, 18:22
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Фото: Одеська обласна прокуратура
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На Одещині прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника одного з підрозділів "Укрзалізниці". Чоловіка обвинувачують у зловживанні впливом

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2025 році експосадовець пообіцяв власнику нежитлового приміщення посприяти у його підключенні до електромереж залізниці.

Також він мав допомогти вирішити необхідні технічні питання та, за версією слідства, вплинути на своїх колег для позитивного вирішення питання.

У червні 2026 року чоловік отримав від власника приміщення обумовлені 1000 доларів США. Гроші передали на території автозаправної станції у Пересипському районі Одеси.

Після завершення досудового розслідування прокурори скерували справу до суду. Подальшу правову оцінку діям обвинуваченого надасть суд.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть 41-річного мешканця Київщини, який, за даними слідства, за 800 доларів пропонував фіктивно працевлаштувати чоловіка на посаду двірника, щоб той отримав бронювання від мобілізації.

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