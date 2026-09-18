Тисяча доларів за світло: на Одещині судитимуть колишнього посадовця "Укрзалізниці"
На Одещині прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника одного з підрозділів "Укрзалізниці". Чоловіка обвинувачують у зловживанні впливом
Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, у 2025 році експосадовець пообіцяв власнику нежитлового приміщення посприяти у його підключенні до електромереж залізниці.
Також він мав допомогти вирішити необхідні технічні питання та, за версією слідства, вплинути на своїх колег для позитивного вирішення питання.
У червні 2026 року чоловік отримав від власника приміщення обумовлені 1000 доларів США. Гроші передали на території автозаправної станції у Пересипському районі Одеси.
Після завершення досудового розслідування прокурори скерували справу до суду. Подальшу правову оцінку діям обвинуваченого надасть суд.
Нагадаємо, що у Києві судитимуть 41-річного мешканця Київщини, який, за даними слідства, за 800 доларів пропонував фіктивно працевлаштувати чоловіка на посаду двірника, щоб той отримав бронювання від мобілізації.