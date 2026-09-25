У "Оберезі" знайшли сотні фіктивних мобілізацій: підозри отримали керівники РТЦК

Фото: Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, п’ятеро керівників районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті та Буковині штучно завищували показники виконання мобілізаційних планів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Упродовж грудня 2025 року — лютого 2026 року вони внесли до системи "Оберіг" відомості щонайменше про 857 осіб, яких фактично не мобілізували.

За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону трьом керівникам районних ТЦК та СП повідомили про підозру. Йдеться про чинного та колишнього керівників ТЦК на Закарпатті та колишнього керівника на Буковині.

Щодо ще двох екскерівників районних ТЦК Чернівецької області обвинувальні акти вже скерували до суду.

За матеріалами слідства, серед внесених до "Оберега" осіб були громадяни, які не з’являлися до ТЦК та не призивалися на військову службу. Також до системи вносили дані про чинних військовослужбовців та навіть неіснуючих людей.

На Закарпатті правоохоронці встановили 54 випадки фіктивного оформлення мобілізації. Один із керівників районного ТЦК вніс до "Оберега" дані про вісьмох громадян, яких фактично не мобілізували. Колишній виконувач обов’язків начальника іншого ТЦК, за даними слідства, вніс відомості ще про 46 таких осіб.

На Буковині встановили 803 подібні випадки. Один із полковників, за версією слідства, вніс до системи дані про 631 неіснуючого громадянина. Ще двоє екскерівників районних ТЦК оформили як мобілізованих 99 та 73 осіб відповідно. Серед них також були вигадані громадяни та чинні військовослужбовці.

Дії посадовців кваліфікували за статтями 362 та 366 Кримінального кодексу України. Трьом посадовцям із Чернівецької області суд уже обрав запобіжні заходи.

Щодо керівника районного ТЦК із Закарпаття прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Остаточну юридичну оцінку діям підозрюваних надасть суд.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині суд оштрафував жительку Космацької громади, яка за допомогою штучного інтелекту підробила документи про інвалідність, щоби її чоловік отримав відстрочку від мобілізації.