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16 вересня 2026, 17:46

У Вишгородській міськраді посадовець погорів на хабарі за дозвіл на будівництво

16 вересня 2026, 17:46
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Фото: Київська обласна прокуратура
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Начальнику одного з відділів Вишгородської міської ради на Київщині повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, директор підприємства звернувся до посадовця, щоб внести зміни до раніше виданого дозволу на виконання будівельних робіт та актуалізувати його дані.

Під час особистої зустрічі начальник відділу, використовуючи службові повноваження, нібито вимагав 2 тисячі доларів США за внесення відповідних змін до дозвільного документа. Згодом, за даними прокуратури, він збільшив суму неправомірної вигоди до 2,5 тисячі доларів.

10 вересня 2026 року посадовець, за даними слідства, одержав у приміщенні Вишгородської міської ради 112 тисяч гривень, що відповідало 2,5 тисячі доларів США.

Після передачі коштів його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень.

Дії посадовця кваліфікували за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Нагадаємо, що на Черкащині військовому посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, поєднаному з вимаганням.

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