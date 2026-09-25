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25 вересня 2026, 20:59

Обчищав автівки військових та цивільних: у Харкові затримали серійного злодія з арсеналом боєприпасів

25 вересня 2026, 20:59
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Фото ілюстративне
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У Харкові поліцейські повідомили чоловіку про підозру у серії крадіжок із автомобілів, викраденні документів та незаконному поводженні з боєприпасами й вибуховими пристроями

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За сукупністю інкримінованих правопорушень йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

За даними поліції, у липні 2026 року чоловік у різний час пошкоджував автомобілі та проникав до їхніх салонів, звідки викрадав майно потерпілих.

В одному з епізодів він проник до автомобіля та викрав бронежилет із бронепластинами, захисний шолом, ноутбук, прилад нічного бачення, спектроаналізатор, тактичні навушники, тример та рюкзак. Загальна вартість викраденого майна становить понад 166 тисяч гривень.

В іншому випадку з автомобіля були викрадені електроінструменти, акумуляторні батареї, зарядний пристрій, перфоратор, електронні ваги та інше майно. Сума завданих збитків перевищила 27 тисяч гривень.

Ще з одного автомобіля чоловік викрав ноутбук, планшет і тактичний рюкзак. Потерпілий оцінив завдану йому шкоду у понад 8 тисяч гривень.

Крім того, під час одного з епізодів фігурант незаконно заволодів паспортом громадянина України, карткою платника податків та посвідченням учасника бойових дій, які належали потерпілому.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили корпуси ручних гранат, запали до них, а також патрони.

Згідно з висновками експертів, вилучені предмети належать до бойових припасів та вибухових пристроїв.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка, ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також ч. 3 ст. 357 КК України — викрадення, привласнення, вимагання документів та інші передбачені цією статтею дії.

За сукупністю інкримінованих кримінальних правопорушень чоловіку може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Прикарпатті зловмисник обікрав будинок на понад чверть мільйона. Виявилось, це був військовий СЗЧ.

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