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16 вересня 2026, 17:28

Вимагав €10 тисяч за "позитивний" висновок: на Черкащині затримали військового посадовця

16 вересня 2026, 17:28
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Черкащині військовому посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, поєднаному з вимаганням

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, начальник одного з відділів військової наукової установи ЗС України вимагав у підприємця 10 тисяч євро за те, щоб не скасувати позитивний протокол випробувань маскувального спорядження та не повідомляти військові частини про його нібито невідповідність технічним вимогам.

Йдеться про антитепловізійні маскувальні комплекси, які постачали військовим частинам для захисту від виявлення безпілотниками, оснащеними тепловізійними камерами.

За даними слідства, у червні 2025 року ці вироби пройшли випробування у військовій науковій установі, де служив підозрюваний. За результатами досліджень склали та підписали протокол про відповідність спорядження встановленим вимогам. Серед підписантів був і посадовець.

Після цього підприємець переміг у державних закупівлях та уклав договори на постачання маскувальних комплексів військовим частинам.

Наприкінці серпня 2026 року, як стверджує слідство, посадовець заявив підприємцю, що висновки протоколу випробувань нібито не відповідають фактичним результатам дослідження.

Після цього він, за даними правоохоронців, почав вимагати 10 тисяч євро, погрожуючи притягненням підприємця до кримінальної відповідальності.

За гроші посадовець обіцяв не ініціювати скасування протоколу та не повідомляти військових замовників про нібито невідповідність спорядження технічним вимогам. Така інформація могла б унеможливити подальшу співпрацю підприємця з військовими частинами.

Водночас підозрюваний обіцяв організувати повторне дослідження виробів та забезпечити позитивний висновок за його результатами.

Для приховування одержання неправомірної вигоди посадовець запропонував підприємцю передати гроші через поштомат.

У вересні 2026 року після отримання всієї суми його викрили та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Предмет неправомірної вигоди вилучили.

Посадовцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, поєднане з вимаганням.

Наразі тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, що у Звенигородці Черкаської області поліцейські задокументували спробу підкупу правоохоронця.

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