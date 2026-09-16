Прикордонника підозрюють в організації виїзду чоловіків за кордон під виглядом лікування

Фото: Офіс Генерального прокурора

Військовослужбовцю одного з прикордонних загонів Державної прикордонної служби України повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людини через державний кордон

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у серпні 2026 року військовослужбовець під час спілкування на Харківщині дізнався про намір одного з чоловіків виїхати за кордон.

Правоохоронці стверджують, що за 15 тисяч доларів він запропонував організувати незаконний виїзд. Для цього, за версією слідства, чоловікові мали створити формальні підстави щодо нібито наявності тяжких захворювань та організувати фіктивне направлення на лікування до медичного закладу в одній із європейських країн.

За задумом, після виїзду чоловік міг не повертатися в Україну.

На початку вересня під час особистої зустрічі військовослужбовець, за даними слідства, підтвердив свої наміри. Під час одержання 15 тисяч доларів його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон та сприяння цьому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

За клопотанням прокурора суд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 665 600 гривень.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Хмельниччині судили офіцера. Виявилось, він взяв хабар у розмірі 800 доларів.