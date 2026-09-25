Забезпечував зв’язком ФСБ і Росгвардію: керівник телеком-компанії отримав 12 років тюрми

Фото: Київська обласна прокуратура

Солом’янський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі керівника телекомунікаційного підприємства "Промтелеком", яке продовжило працювати на тимчасово окупованій території Донеччини та, за матеріалами справи, забезпечувало зв’язком представників окупаційної адміністрації та російських силових структур

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Суд також позбавив чоловіка права протягом 10 років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і постановив конфіскувати його майно.

За публічного обвинувачення прокурорів Київської обласної прокуратури громадянина України визнали винним у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

Йдеться про керівника телекомунікаційного підприємства "Промтелеком", яке після окупації Донецька продовжило діяльність на захопленій території.

Як встановив суд, після окупації Донецька чоловік разом з іншими особами зареєстрував підприємство за правилами так званої "ДНР". У 2022 році компанію перереєстрували відповідно до законодавства Росії.

Підприємство працювало у сфері проводового та безпроводового зв’язку, телекомунікацій і телевізійного мовлення.

За матеріалами кримінального провадження, компанія надавала телекомунікаційні послуги представникам окупаційної адміністрації та російських силових структур. Серед них, зокрема, підрозділи Росгвардії та ФСБ РФ.

Також у матеріалах справи зафіксовано надання послуг російським державним установам, Міністерству оборони РФ та військовим частинам, розташованим на тимчасово окупованій території.

Крім того, суд встановив, що засуджений брав участь у підготовці та передачі представникам держави-агресора активів підприємства. Йдеться про доступ до блоків IP-адрес, серверів, обладнання, технічних споруд та каналів зв’язку.

За даними сторони обвинувачення, ці ресурси могли використовуватися окупаційними структурами під час розвідувальної, контррозвідувальної та іншої діяльності проти України.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

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