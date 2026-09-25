Прикордонники рознесли російські укриття та РЕБ
Українські прикордонники показали, як вони нищать дронами російську техніку. Свіжі кадри були зроблені на Північно-Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу військових Destruction team. Військові виявили та успішно атакували автомобіль росіян, а також їхні антени зв’язку й керування БпЛА, засоби РЕБ та РЕР та укриття.
"Злагоджені дії прикордонників послаблюють спроможності ворога та сприяють виконанню завдань підрозділами Сил оборони України", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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