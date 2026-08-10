У ГУР пояснили, чому Росія системно атакує Київ

Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна, Віталій Носач

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький, передає RegioNews.

За його словами, Москва намагається не допустити серійного виробництва української балістичної зброї та посилює розвідку щодо безпілотників.

Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків є важливими центрами українського ОПК. Росія особливо стежить за двома напрямами – розвитком української балістики та виробництвом і застосуванням БпЛА та FPV-дронів.

"Противник вбачає серйозну загрозу і дуже прискіпливо веде розвідку за такими двома напрямками нашого ОПК", – зазначив Скібіцький.

Він пояснив, що системні атаки РФ на Київ і передмістя, які відбуваються двічі-тричі на тиждень, пов’язані з намаганням зупинити розвиток українського оборонного виробництва.

За словами представника ГУР, українські далекобійні засоби ураження ефективно атакують російську нафтопереробну та логістичну системи. Це, своєю чергою, впливає на банківську систему, малий і середній бізнес та здатність Росії продовжувати війну.

Скібіцький також нагадав, що раніше ГУР повідомляло про спроможність Росії здійснювати 3-4 комбіновані атаки на місяць, застосовуючи ракети різних типів і безпілотники.

Нагадаємо, в ніч на 10 серпня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та трьома баражуючими боєприпасами "Бандероль", а також 126 ударними БпЛА різного типу. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 2 локаціях.