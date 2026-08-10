Тим часом в Росії

Тим часом в Росії

Колаж: 24 Канал

Три шматочки мозаїки:

1. Мобілізація буде, але прихована, тобто так, як і раніше. Для цього потрібні величезні гроші. Гроші є у громадян і у бізнесу. Заберуть.

2. Почали прибувати перші жіночі робочі бригади з КНДР. По суті це рабство. Живуть разом, виходити не можна, годують, гроші забирає держава.

3. Тим часом російська "опозиція" готується до виборів. Я завжди знав, що бувають люди з екстремально низьким інтелектом, але щоб настільки...