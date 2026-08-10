13:29  10 серпня
Заснула на лавці у метро: у Києві у жінки вкрали рюкзак з майже 280 тисячами гривень
10:40  10 серпня
Стрибнув з пірсу й не виплив: у Миколаєві загинув 13-річний хлопець
09:42  10 серпня
На Київщині автобус виїхав на зупинку та збив жінку
UA | RU
UA | RU
Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
10 серпня 2026, 11:36

Вилучення коштів бізнесу, робітниці з КНДР та вибори: реалії Росії

10 серпня 2026, 11:36
Читайте также на русском языке
Тим часом в Росії
Тим часом в Росії
Колаж: 24 Канал
Читайте также
на русском языке

Три шматочки мозаїки:

1. Мобілізація буде, але прихована, тобто так, як і раніше. Для цього потрібні величезні гроші. Гроші є у громадян і у бізнесу. Заберуть.

2. Почали прибувати перші жіночі робочі бригади з КНДР. По суті це рабство. Живуть разом, виходити не можна, годують, гроші забирає держава.

3. Тим часом російська "опозиція" готується до виборів. Я завжди знав, що бувають люди з екстремально низьким інтелектом, але щоб настільки...

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибори Україна РФ війна мобілізація
 
Підписуйтесь на RegioNews
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Київщині підрядник "нагрівся" на капремонті дороги на понад 2,67 млн грн
10 серпня 2026, 16:57
На Рівненщині судитимуть чоловіка за переправлення військовозобов’язаних через кордон за $20 тисяч
10 серпня 2026, 16:36
Зеленський анонсував нові кадрові рішення та посилення ключових напрямків фронту
10 серпня 2026, 16:25
Росіяни вдарили по житловому кварталу Нікополя: є загиблий і поранені
10 серпня 2026, 15:59
У Запоріжжі 18 поранених: КАБ повністю зруйнував будинок - лікарі бояться за життя дитини
10 серпня 2026, 15:55
На Херсонщині судитимуть одіозну колаборантку
10 серпня 2026, 15:46
В Одесі викрили псевдорехаб, де понад два роки експлуатували залежних
10 серпня 2026, 15:27
На Київщині чоловік знайшов у квартирі брата мертву людину
10 серпня 2026, 14:40
На Черкащині померла 11-річна дівчинка: поліція з'ясовує обставини трагедії
10 серпня 2026, 14:37
На Полтавщині у водоймі загинула людина
10 серпня 2026, 14:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Володимир Кудрицький
Геннадій Друзенко
Павло Казарін
Всі блоги »