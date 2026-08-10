У Львові на зупинці знайшли сумку зі зброєю

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У Львові на зупинці громадського транспорту на вулиці Науковій знайшли сумку зі зброєю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інформація про знахідку надійшла 9 серпня на спецлінію 102.

На місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2.

У сумці виявили автомат Калашнікова зі складним прикладом, чотири споряджені магазини, а також паперовий запис із можливими даними військовослужбовця.

Поліцейські встановлюють походження знахідки, можливого власника сумки та всі обставини події.

Нагадаємо, раніше в Києві біля ресторану знайшли куртку з боєприпасами. Всередині лежали два корпуси гранат і запал. Поліція з'ясовує походження вибухівки та шукає особу, яка залишила куртку.